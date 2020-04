Lazio, operatori sanitari omaggiano Caicedo e Immobile e loro rispondono… – FT

Lazio, ancora due bellissime immagini che provengono dalle corsie degli ospedali in cui si lotta contro il coronavirus

Nessuno come medici e infermieri ha lottato e sta lottando come in questo momento per cercare di sconfiggere questo maledetto virus. Sono loro ad essere in prima linea da ormai due mesi e quindi certe immagini fanno bene al cuore.

In tantissimi infatti dietro le tute protettive hanno voluto scrivere il nome e il numero di maglia dei loro idoli del calcio. Così le foto sono arrivate a Felipe Caicedo, tramite il profilo della moglie, e anche a Ciro Immobile. Bellissime le risposte dei biancocelesti.