Lazio, Onofri: «L’alchimia ha permesso una crescita importante»

L’ex difensore italiano è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per commentare la crescita del collettivo biancoceleste

La Lazio sta vivendo un momento di grande gioia che però si è potuto realizzare grazie alla programmazione ed al costante lavoro da parte della società.

Ai microfoni della radio sociale ufficiale, Claudio Onofri ha voluto sottolineare questo aspetto: «Milinkovic è fondamentale per gli schemi di Inzaghi, contrasta, corre, recupera palloni e segna. Siamo arrivati alla sua maturazione completa, lo scorso anno avevano pesato le voci di mercato ma quest’anno si è ripreso alla grande. L’ho visto dal vivo contro il Genoa alcune settimane fa, quando il palleggio dei biancocelesti ha fatto la differenza, sembrava quello del Real Madrid. Merito anche di un giocatore incredibile come Luis Alberto. Ovviamente il mister è stato fantastico nel valorizzare tutta la rosa, insieme a Tare che ha costruito una squadra di talenti quasi a costo zero. La Lazio in questi anni si è consolidata in classifica, raggiungendo sempre la qualificazione in Europa. Quest’alchimia ha permesso una crescita importante, che ora ha raggiunto il suo picco massimo con l’attuale primo posto».