Lazio, Onofri: «Questa squadra non molla mai»

Ai microfoni di Lazio Style Radio, è intervenuto l’ex giocatore del Genoa parlando delle peculiarità dei biancocelesti

L’attuale commentatore tecnico di Sky, Claudio Onofri, ha parlato alla radio tematica della Lazio per evidenziare le caratteristiche di questa squadra che hanno reso il campionato ancora più avvincente.

L’ex libero ha detto: «Il campionato finora è stato più equilibrato rispetto al passato, merito anche della Lazio. I biancocelesti non sono più una sorpresa, possono anche alzare ulteriormente l’asticella. Le prossime partite saranno importanti per confermare quanto di buono visto finora e pensare a quali obiettivi puntare. La squadra di Inzaghi ha raggiunto un target importante, sono molto fiducioso sul suo 2020. Il pregio di questa squadra è quello di non mollare mai, per questo sono sicuro che già da Brescia, gara ostica sulla carta, approccerà bene. I lombardi, da quando è tornato Corini, sono in grande crescita e hanno un’organizzazione importante».