Lazio, Onofri: «I biancocelesti torneranno ad essere affamati e concentrati»

Lazio, le parole dell’ex difensore Claudio Onofri sul momento biancoceleste ai microfoni di Lazio Style Channel

Una Lazio che non molla mai: questo è quello che pensa l’ex difensore Claudio Onofri che parla del percorso biancoceleste ai microfoni di Lazio Style Channel:

«La Lazio ha ispirato il gioco di molte altre squadre in Italia. Gioca con tanti centrocampisti di qualità, ha una mentalità offensiva. Tare è uno dei migliori direttori sportivi in Europa, raramente sbaglia un colpo. I biancocelesti quest’anno possono finalmente raggiungere la Champions e magari lottare per traguardi ancora più importanti. Decisive le prossime tre partite, tutte difficili da affrontare al massimo contro squadre che possono sembrare alla portata solo sulla carta. La prova del derby è stata un’eccezione, la squadra di Inzaghi tornerà subito concentrata ed affamata. Lo dimostrano le tante vittorie ottenute in rimonta a tempo scaduto.»