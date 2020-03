Lazio, l’ex Onazi: «Andiamo per il campionato, forza!» FOTO

Lazio, l’ex biancoceleste Onazi ha commentato un post in cui la società ha ricordato il suo gol in Europa League del 2012/2013

Sono tanti i giocatori che nel corso delle stagioni hanno indossato l’aquila sul petto. Molti di loro, anche essendo andati via e intrapreso altre strade, non hanno dimenticato gli anni vissuti in biancoceleste.

Così oggi su Instagram la Lazio ha ricordato il gol di Onazi in Europa League nella stagione 2012/2013 e il calciatore ha risposto con un commento: «Grande Lazio, andiamo per il campionato. Forza!».