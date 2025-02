Lazio, il bellissimo omaggio social del club per Eriksson che oggi avrebbe compiuto gli anni – FOTO

Lazio, il club biancoceleste omaggia il compianto ex allenatore con un bellissimo post in suo onore per il compleanno che avrebbe fatto oggi

Nonostante siano passati pochi mesi dalla tragica notizia della sua morte, l’addio di Eriksson ha lasciato e lascerà per sempre un dolore indelebile negli appassionati di calcio e in particolare in quelli della Lazio. Oggi l’ex allenatore svedese avrebbe compiuto 77 anni e il club biancoceleste gli dedica un bel post in suo onore