Lazio, il post del Club per omaggiare il compleanno di Simeone: «Happy birthday, Cholo» – FOTO

Lazio, il Club capitolino ha pubblicato un post sui social per celebrare il compleanno del proprio ex giocatore: le immagini

«Happy birthday, Cholo». Un ricordo forte lega ancora il Club all’attuale tecnico dei Colchoneros. Simeone infatti fu un giocatore della Lazio a cavallo del nuovo millennio in quanto arrivò nella capitale come contropartita (valutata 21 miliardi di lire) per il trasferimento di Christian Vieri a Milano sponda nerazzurra per la cifra record di 90 miliardi.

Per lui a Roma una Coppa Italia, una supercoppa e, soprattutto, un campionato di Serie A! Dei ricordi ancora indelebili per la società che ha deciso di omaggiarlo con un post sui propri account social.