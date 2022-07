Zaccagni, da arciere a falconiere: il giocatore ha pubblicato sui social uno scatto con Olympia

Non solo lavoro ed allenamento, ad Auronzo di Cadore c’è tempo anche per un po’ di svago. La protagonista – per giocatori e tifosi – non può che essere lei: Olympia.

Ad improvvisarsi falconiere, stavolta, è Mattia Zaccagni: il giocatore ha posato sorridente per uno scatto pubblicato sui social.