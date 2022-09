Lazio, regalo alla piccola Teresa: Olympia al San Filippo Neri – FOTO

Regalo della Lazio alla piccola Teresa, paziente dell’ospedale San Filippo Neri: è arrivata la visita di Olympia

«L’aquila Olimpia e il suo falconiere hanno portato dolcezza, speranza e serenità a una persona che sta percorrendo una strada davvero difficile. La cura è anche questo. Amore e attenzione come terapia collaterale. Teresa, Olimpia vola con te. Coraggio! Non sei sola a combattere questa battaglia”. Poi è il momento dei ringraziamenti di rito: “Il nostro ringraziamento speciale anche a tutto il personale sanitario dell’ospedale per aver curato l’organizzazione di questa splendida sorpresa ed essersi coordinato con il medico della fiera Olimpia per assicurare una visita in piena sicurezza», questo quanto scritto sul profilo Instagram dell’ospedale.