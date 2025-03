Lazio, due sfide importanti all'Olimpico. I dettagli

Condividi via email

Lazio, il programma delle prossime sfide dei biancocelesti. Due match importantissimi in casa. I dettagli

Come scrive il Corriere dello Sport, due match importanti aspettano la Lazio all’Olimpico, quello con l’Udinese lunedì e con il Plzen giovedì.

Per affrontare queste sfide servirà tutto il supporto dei tifosi capitolini, per la partita europea sono già 25mila le presenze totali, mentre per la gara contro i friulani la vendita procede più a rilento.