Lazio, l’Olimpico è un fortino: nel 2021, in casa, solo vittorie

Lo Stadio Olimpico è un vero fortino: la Lazio, nell’anno, solare 2021 non ha subito sconfitte tra le mura casalinghe

Se in trasferta la Lazio non riesce a rilanciarsi, l’Olimpico è un vero fortino. I biancocelesti, infatti, sono una delle due sole squadre (l’altra è l’Inter) – dei maggiori cinque campionati europei – a non aver subito sconfitte in casa.

Nell’anno solare 2021, la Lazio ha inanellato 15 vittorie e 2 pareggi (stessi numeri per i nerazzurri). In Serie A, solo nel 1950 ha registrato più successi interni (16) in un singolo anno.