Lazio, Olimpico amico: un finale di stagione quasi tutto in casa

La Lazio giocherà la maggior parte delle ultime partite della stagione all’Olimpico

Nella rincorsa all’Europa, la Lazio avrà un alleato in più. Come riportato da TMW, infatti, i biancocelesti giocheranno 7 delle ultime 10 partite in campionato tra le mura amiche dell’Olimpico. Venezia, Roma, Sassuolo, Torino, Milan, Sampdoria e Verona in casa; Genoa, Spezia e Juventus in trasferta.

E all’Olimpico, la Lazio può vantare un ottimo score in questa stagione: 7 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. E proprio i due k.o. sono arrivati contro la Juventus e il Napoli all’ultimo secondo.