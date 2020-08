Lazio, oggi la giornata decisiva: sul tavolo il futuro di Fares

Fares, oggi la giornata decisiva: la Lazio deve decidere se accontentare la richiesta di 10 milioni della SPAL.

Mohamed Fares, dentro o fuori. Quella odierna dovrebbe essere la giornata decisiva per capire se l’algerino sarà il rinforzo richiesto sulla fascia da Inzaghi o se la Lazio dovrà virare su un nuovo obiettivo. Come vi raccontiamo da settimane l’accordo col giocatore c’è, lo stesso dicasi per quello con l’agente Raiola, ma la SPAL non vuole allontanarsi dalla richiesta di 10 milioni e negli incontri precedenti ha sempre respinto le contropartite offerte dalla Lazio per abbassare il prezzo del cartellino. Nel pomeriggio se ne saprà di più, ma non si dovrebbe andare oltre. In un senso o nell’altro.