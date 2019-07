Lazio, oggi inizia la vendita libera degli abbonamenti: tutte le info

Da oggi scatta la vendita libera degli abbonamenti della Lazio

Dopo il periodo di prelazione per i vecchi abbonati, da oggi scatta la fase di vendita libera degli abbonamenti per la stagione 2019-2020. Questo il comunicato ufficiale della Lazio: «Si comunica che alle ore 10:00 di oggi lunedi 22 luglio partirà la vendita libera della campagna abbonamenti 2019/2020. Rimarranno invariate tutte le tariffe della prima fase di vendita». La vendita terminerà il prossimo 23 agosto. (CLICCA QUI PER INFO E COSTI)