Lazio, oggi il raduno, venerdì il primo allenamento: Sarri ritrova tre pedine fondamentali

Oggi il raduno dei calciatori a Formello, domani il primo allenamento: Sarri ritrova tre pedine fondamentali del suo scacchiere

Si ricomincia. Dopo la pausa Mondiale iniziata il 18 novembre i giocatori della Lazio sono convocati a Formello per un “nuovo” inizio. Il gruppo biancoceleste verrà sottoposto individualmente ai test di forza, isometrici e di Mognoni, per determinare le condizioni fisiche da cui si ripartirà in questo ritiro. Domani i test cardiopolmonari, riposo nel pomeriggio. Non ci saranno chissà quali nuovi carichi di lavoro: venerdì e sabato doppie sedute in campo, domenica solo una mattinata di allenamento. In queste ore poi si deciderà definitivamente se restare a Formello o volare in Turchia o solo all’estero per le tre amichevoli (contro avversari probanti) richieste da Sarri prima della ripartenza del campionato.

Il tecnico non vede l’ora di riabbracciare i suoi giocatori e su tutti gli infortunati: Lazzari, Zaccagni e Immobile che sono completamente recuperati. Oggi i portieri saranno gli unici a fare il primo allenamento “vero”, il resto del gruppo verrà misurato e “testato” dopo 10 giorni di vacanza fra compiti a casa o in giro per il mondo. Lo riporta Il Messaggero.