Lazio, oggi è Sant’Aquila: parte l’hastag #BuonOnomasticoLaziali

Nel giorno di Sant’Aquila, oggi 8 luglio, nasce l’hastag #BuonOnomasticoLaziali: di seguito tutti i dettagli dell’iniziativa

Giornata importante oggi per tutti i tifosi della Lazio. Oggi, venerdì 8 luglio, ricorre Sant’Aquila, data istituita con un comunicato ufficiale dei biancocelesti il 7 luglio di 4 anni fa su iniziativa dell’avvocato Mignogna.

Proprio per questa importante ricorrenza nasce oggi l’hastag #BuonOnomasticoLaziali: un modo per tenersi in contatti e farsi gli auguri!