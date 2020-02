Lazio, Oddo: «L’ambiente coeso fa tanto. Luis Alberto mi fa impazzire»

L’ex difensore della Lazio, durante il programma televisivo TikiTaka, ha commentato l’andamento dei biancocelesti in campionato

Vedere la Lazio giocare è diventato un vero piacere per gli occhi: velocità, verticalizzazione, solidità e costruzione allo stesso tempo.

Questo lo sa anche l’ex Massimo Oddo che, ospite a TikiTaka ha commentato così il campionato del club capitolino: «La Lazio in questo momento è lanciatissima. L’autostima è altissima e l’aspetto ambientale fa tanto. Quando Roma ti spinge si sente. Dopo anni turbolenti con problemi tra tifosi e società, adesso l’ambiente è coeso e questa squadra è straordinaria. Il segreto della squadra di Inzaghi? Sarebbe facile dire Immobile perché i gol che fa lui non li faceva neanche Bobo Vieri. A me fa impazzire Luis Alberto».