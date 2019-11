Lazio, Oddi: «Ora siamo in zona Champions e bisogna rimanerci»

Giancarlo Oddi, storico ex Lazio, ha parlato della vittoria di ieri

Giancarlo Oddi, ex Lazio, ha parlato della vittoria di ieri ai microfoni di Radiosei.

PARLA ODDI – «La Lazio ha fatto una buona partita, può fare ancora meglio, ha meritato di vincere e poteva farlo in modo più ampio. Finalmente è stato sfatato questo tabù ed ora naviga in una posizione di classifica ottima. Ora siamo in zona Champions e bisogna rimanerci. Per quanto riguarda il Milan posso solo dire che è una delusione. Ora attenzione al Lecce, è una buona squadra. Bisogna tenere la squadra ben concentrata. Vediamo cosa accadrà Giovedì, in cui la Lazio dovrà dare il massimo. Speriamo non ci siano problematiche di infortuni».