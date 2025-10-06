 Lazio, Oddi non ha dubbi: «La partita con il Torino andava vinta, mi aspettavo qualcosa in più. Ora l’augurio è questo»
Connect with us

Hanno Detto

Lazio, Oddi non ha dubbi: «La partita con il Torino andava vinta, mi aspettavo qualcosa in più. Ora l’augurio è questo»

Hanno Detto

Lazio, Isaksen: «Il mio sogno è partecipare con la Danimarca a una fase finale di una competizione internazionale. La Lazio...»

Hanno Detto

Lazio, Castellanos svela: «Io sono un argentino di sangue proprio ma non ho mai giocato in Argentina ed è una cosa strana»

Hanno Detto

Lazio Torino, Trevisani torna sul rigore: «Ma vi rendete conto che rigore non era stato fischiato?»

Hanno Detto

Castellanos si racconta: «Mi ispiro a Luis Suarez. Gioco in Europa solo per un motivo»

Hanno Detto

Lazio, Oddi non ha dubbi: «La partita con il Torino andava vinta, mi aspettavo qualcosa in più. Ora l’augurio è questo»

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Cancellieri
Mg Genova 29/09/2025 - campionato di calcio serie A / Genoa-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Matteo Cancellieri

Lazio, Oddi sicuro: «La partita con il Torino andava vinta, mi aspettavo qualcosa in più. Ora l’augurio è questo». Le sue dichiarazioni

In collegamento con Radiosei, l’ex difensore biancoceleste Giancarlo Oddi ha commentato il pareggio ottenuto dalla Lazio contro il Torino nell’ultima giornata di campionato prima della sosta. Secondo l’ex giocatore, la sfida dell’Olimpico rappresenta un’occasione mancata: per Oddi, infatti, i biancocelesti avrebbero dovuto portare a casa i tre punti, trasformando così quello contro i granata in un vero e proprio rimpianto. Le sue parole:

PAROLE – «La partita con il Torino andava vinta, mi aspettavo qualcosa in più da parte della Lazio. Non si possono prendere i gol nel modo in cui sono stati presi. Sembrava una squadra anche poco organizzata. Sostituire Guendouzi e Rovella non è facile, chi ha giocato non ha dimostrato di essere alla loro altezza.

Non è una questione di modulo e di 4-2-3-1. Dopo il derby perso c’è stata una reazione eccellente, ora sei tornato nuovamente indietro. Il Torino non è superiore alla Lazio. E’ difficile dare un giudizio a questa squadra, mi auguro che le mie perplessità siano smentite. Non ci siamo, l’unica cosa che salvo è Cancellieri. E’ rientrato bene e sta reggendo la Lazio. Ora, l’augurio è che si possano recuperare dei giocatori importanti. Inizio a preoccuparmi».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.