Lazio, Oddi non ha dubbi: «La partita con il Torino andava vinta, mi aspettavo qualcosa in più. Ora l’augurio è questo»

Lazio, Oddi sicuro: «La partita con il Torino andava vinta, mi aspettavo qualcosa in più. Ora l’augurio è questo». Le sue dichiarazioni

In collegamento con Radiosei, l’ex difensore biancoceleste Giancarlo Oddi ha commentato il pareggio ottenuto dalla Lazio contro il Torino nell’ultima giornata di campionato prima della sosta. Secondo l’ex giocatore, la sfida dell’Olimpico rappresenta un’occasione mancata: per Oddi, infatti, i biancocelesti avrebbero dovuto portare a casa i tre punti, trasformando così quello contro i granata in un vero e proprio rimpianto. Le sue parole:

PAROLE – «La partita con il Torino andava vinta, mi aspettavo qualcosa in più da parte della Lazio. Non si possono prendere i gol nel modo in cui sono stati presi. Sembrava una squadra anche poco organizzata. Sostituire Guendouzi e Rovella non è facile, chi ha giocato non ha dimostrato di essere alla loro altezza.

Non è una questione di modulo e di 4-2-3-1. Dopo il derby perso c’è stata una reazione eccellente, ora sei tornato nuovamente indietro. Il Torino non è superiore alla Lazio. E’ difficile dare un giudizio a questa squadra, mi auguro che le mie perplessità siano smentite. Non ci siamo, l’unica cosa che salvo è Cancellieri. E’ rientrato bene e sta reggendo la Lazio. Ora, l’augurio è che si possano recuperare dei giocatori importanti. Inizio a preoccuparmi».