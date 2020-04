Lazio, Oddi: «La partita tra Inter e Juventus non mi è piaciuta. Chissà se fossimo primi…»

Lazio, le parole dell’ex biancoceleste Giancarlo Oddi in merito alla situazione del calcio e anche al match tra Inter e Juve

L’ex biancoceleste Oddi è intervenuto ai microfoni di Radiosei per dire la sua in merito a quanto sta accadendo nel mondo del calcio e non solo. Ecco le sue parole.

«A me quella partita tra Juventus e Inter non mi è piaciuta. Guarda caso ci fu solo quella, noi eravamo primi in classifica. Se non avessero giocato, la classifica ora sarebbe stata diversa. Mi chiedo, che accadrebbe ora se la Lazio fosse prima? In ogni caso, se non ci fosse stato lo stop avrebbe vinto il campionato. Per quanto riguarda la ripresa, Tare oggi ha detto bene: perché non fare allenare i calciatori nei propri centri sportivi? Spadafora dovrebbe prendere posizione, il problema italiano è che nessuno si prende responsabilità. Mercato? Sarei contento se dovesse arrivare Gotze. A me sembra che Tare abbia un canale ben aperto con la Germania, sceglie sempre profili validi. L’importante è che sia un giocatore che possa fare il titolare, perché questa squadra è forte».