Lazio, Oddi: «Acerbi non fa rimpiangere De Vrij. Contento per il rientro di Lukaku»

Lazio, l’ex biancoceleste Giancarlo Oddi ha analizzato la rosa a disposizione di Inzaghi ai microfoni di RadioSei

Una rosa che per certi versi è corta ma che vale tanto: i biancocelesti stanno facendo sognare i loro tifosi e far ricredere molti degli addetti ai lavori. L’ex difensore laziale Giancarlo Oddi ha detto la sua sulla rosa di Inzaghi ai microfoni di RadioSei:

«E’ una buona notizia che Jordan Lukaku sia in fase di recupero, ho stima del belga. Sarebbe un valore aggiunto se tornasse ai suoi livelli. Non mi è dispiaciuto nemmeno Jony. La Lazio può effettuare qualche cambio senza apprensione. Acerbi dopo De Vrij? E’ stato un guadagno per la Lazio. Il «Leone» non ha niente da imparare dal difensore olandese. Umanamente anche credo che il divario sia netto. Questo è un aspetto che non deve mai essere sottovalutato».