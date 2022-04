Lazio, occhio alla trappola Genoa: i tre punti per non vanificare il Sassuolo

La Lazio sarà impegnata nella difficile trasferta di Marassi contro il Genoa domenica alle 12:30: i tre punti sono obbligatori

Domenica la Lazio di Sarri sarà impegnata nella trasferta di Genova contro i padroni di casa allenati da Blessin, capace di ridare credibilità al Grifone nonostante le difficoltà a fare gol.

Per i biancocelesti la sfida sarà fondamentale per continuare a sognare l’Europa e non vanificare la vittoria scaccia crisi di sabato contro il Sassuolo. Occhio dunque alla trappola Genoa: non sono più ammessi passi falsi.