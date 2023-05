Lazio, occhio agli scontri diretti per la Champions: la situazione in caso di arrivo a pari punti

Non sarà solo la Lazio a giocarsi un posto nella prossima Champions League, ma dovrà lottare fino alla fine con altre cinque squadre.

Saranno fondamentali anche gli scontri diretti in caso di arrivo a pari punti. Vediamo la situazione dei biancocelesti

Lazio in vantaggio con:

– Roma (0-1 all’andata, 1-0 al ritorno)

– Milan (4-0 all’andata, 2-0 al ritorno)



Lazio in parità con:

– Inter (3-1 all’andata, 3-1 al ritorno) – Differenza reti aggiornata Lazio +26 Inter +29 (Inter in vantaggio)

– Atalanta (0-2 all’andata, 0-2 al ritorno) – Differenza reti aggiornata Lazio +26 Atalanta +14 (Lazio in vantaggio)

Lazio in svantaggio con:

– Juventus (3-0 all’andata, 2-1 al ritorno)