I due esterni della Sampdoria oggi ritroveranno la loro ex squadra: saranno «osservati speciali».

A Marassi la Lazio ritroverà anche due grandi ex, Candreva e Keita, due pupilli di Simone Inzaghi: «Sono molto legato a loro, sono stati due giocatori molto importanti per me e non avrei voluto che andassero via, ma hanno fatto altre scelte. Li rivedrò comunque molto volentieri e dato che hanno grandi qualità per me saranno osservati speciali». Così il riporta l’edizione odierna di TuttoSport.