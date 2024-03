Lazio, nuovo ruolo per Felipe Anderson? L’idea di Tudor per il brasiliano, che può essere uomo chiave nella nuova avventura del tecnico

Come si legge sul Corriere dello Sport, Igor Tudor ha in mente di stravolgere il modulo della Lazio per questo finale di stagione, passando ad un probabile 3-4-2-1.

Ci si interroga sul ruolo che potrebbe avere un uomo chiave di Sarri come Felipe Anderson, sempre utilizzato dal tecnico toscano come esterno puro nel 4-3-3. L’idea dell’ex Marsiglia è chiara, dal suo arrivo lo sta provando come trequartista di sinistra, facendogli fare un altro tipo di lavoro.