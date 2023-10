Lazio, nuovo record negativo per Sarri: ecco da quanto non accadeva

Brutte notizie in casa Lazio, con la sconfitta contro il Milan Maurizio Sarri ha firmato un nuovo record negativo, ecco da quanto non accadeva

Continua il momento negativo vissuto dalla Lazio di Maurizio Sarri. Dopo il successo confezionato contro il Torino, gli uomini allenati dal tecnico campano sono crollati in casa del Milan, scivolando così in quattordicesima posizione in classifica.

Uno score tutt’altro che felice dunque per la squadra biancoceleste, come evidenziano infatti i numeri e gli almanacchi. Quello di San Siro, riporta Lalaziosiamonoi.it, è il quarto ko inanellato nelle ultime sette gare stagionali. Una particolare statistica che dalle parti della Città eterna non si osservava dall’annata 1983-84. All’epoca la Lazio, neopromossa, portò a casa la salvezza soltanto all’ultima giornata di campionato.