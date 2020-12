Lazio, nuovo intervento per Lulic: rientro previsto per gennaio

Continua il percorso di recupero di Senad Lulic: probabile che il terzino tornerà a gennaio. Le ultime sulle sue condizioni

Il Corriere dello Sport aggiorna sulle condizioni di Senad Lulic, fermo dall’ultima sosta delle Nazionali dopo che aveva visto il traguardo del rientro in campo davvero vicino. Il capitano biancoceleste è stato sottoposto (all’estero, probabilmente in Germania) a una nuova operazione alla caviglia sinistra dopo le due del febbraio scorso. Un intervento meno invasivo dei precedenti, di pulizia della caviglia con asportazione di liquido sinoviale.

Nelle prossime settimane ricomincerà ad allenarsi a Formello e per gennaio lui e la Lazio dovranno prendere una decisione per il futuro. Se ce la farà il capitano, il posto in rosa (attualmente occupato da Djavan Anderson) sarà il suo altrimenti si dovrà intervenire sul mercato.