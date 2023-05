Nuovo ds Lazio, Gazzetta si sbilancia: «Sarà lui il nuovo uomo mercato»

In casa Lazio tiene banco il nome legato al possibile sostituto di Igli Tare come DS: la Gazzetta dello Sport non ha dubbi

Igli Tare è sempre più lontano dalla Lazio. Il DS non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e per questo è partito il toto nome in casa biancoceleste.

Secondo la Gazzetta dello Sport non ci sono dubbi: il prossimo direttore sportivo sarà Angelo Fabbiani, attuale coordinatore di Women e Settore Giovanile insieme a Enrico Lotito.