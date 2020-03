Lazio, nuovo appuntamento con la storia: Coppa Italia 1997/98 FOTO

E’ tempo di ricordare i momenti gloriosi: la società vuole ricordare la vittoria contro il Milan nella finale di Coppa Italia

Nuovo appuntamento con la storia: ricordare tutti i trionfi della Lazio del passato per riuscire a sorridere in un momento di preoccupazione e paura legata all’emergenza sanitaria da Coronavirus. Durante la giornata di oggi quindi verrà ricordata la finale di Coppa Italia 1997/98 in cui i biancocelesti di Eriksson hanno battuto il Milan di Capello con un netto 3-1: i gol di Gottardi, Jugovic e Nesta hanno ribaltato il momentaneo 0-1 segnato da Albertini. Ecco il post pubblicato su Instagram: