Lazio, nuovi ruoli per Luis Alberto e Felipe Anderson: la strategia di Tudor in vista della sfida con la Juve

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, in casa Lazio Tudor starebbe provando Felipe Anderson e Luis Alberto per fare delle scelte strategiche che il tecnico vorrebbe impiantare. Dal ruolo di interno sinistro, il Mago, è stato spostato nella trequarti, per giocare alle spalle del centravanti. Per quanto riguarda Felipe Anderson, Tudor lo sta rodando da esterno di centrocampo, sulla sinistra. Vedremo il tecnico cosa opterà alla fine per la sfida con la Juve.