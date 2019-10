Lazio, la nuova iniziativa per le famiglie dei giocatori

La Lazio propone una nuova iniziativa per le famiglie dei giocatori: una zona comfort per i più piccoli, dove trascorrere il post partita

La Lazio è una famiglia. E la famiglia è il punto di forza di questa Lazio. Ogni domenica, la Tribuna Autorità è riempita dai piccoli biancocelesti, figli dei giocatori in campo, che fanno il tifo per i propri papà. Un sostegno importante per dare la spinta necessaria per la vittoria, la marcia in più data dagli affetti più cari. A loro ed ai familiari è così dedicata la nuova iniziativa della società: una zona comfort dove potranno essere intrattenuti nei novanta minuti, aspettare ed eventualmente esultare con i calciatori.

Proprio qui saranno poi attesi i giocatori, dopo il passaggio nello spogliatoio, per vivere un momento di convivialità tutti insieme, durante il post partita.

La Lazio punta molto sul concetto di gruppo che si estende dal rettangolo verde alla vita privata, partendo proprio dai più piccoli.