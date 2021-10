Lazio, nuova avventura da allenatore per Stendardo

Lazio, nuova avventura per l’ex Guglielmo Stendardo che ora vestirà i panni di allenatore

Nuova avventura per Guglielmo Stendardo. L’ex giocatore della Lazio, abbandonato il calcio giocato, vestirà ora i panni di allenatore della LUISS Sport Academy, squadra militante in Eccellenza in cui nel 2018 era tornato a giocare.

«Ho avuto la fortuna di apprezzare e di entrare a far parte di questo mondo attraverso l’insegnamento del Diritto Sportivo che mi ha fatto conoscere ancora meglio la realtà della LUISS Sport Academy e, incontrando tanti studenti-atleti, mi è tornata la voglia di giocare e ora di allenare. Ho avuto un’accoglienza fantastica da parte dei ragazzi della squadra di calcio e questa per me, da allenatore, sarà una ulteriore responsabilità».