Lazio, che numeri: podio europeo per numero di tiri in porta

La Lazio è terza in Europa per numero di tiri in porta: biancocelesti meglio di Real Madrid e Bayern Monaco. In testa c’è l’Atalanta!

Una statistica porta la Lazio in cima al calcio europeo. Secondo una statistica del portale WhoScored.com, la squadra biancoceleste è terza per media di tiri in porta a partita in campionato (7). In testa alla particolare classifica c’è l’Atalanta con 8.3 conclusione, mentre il secondo posto è del Manchester City (7.5). Gli uomini di Simone Inzaghi sono dunque avanti a club del calibro di Real Madrid, Bayern Monaco e Napoli. Un motivo d’orgoglio per società e ovviamente tifosi.