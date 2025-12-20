News
Lazio, Sarri costruisce un fortino: la Lazio vola sul podio delle migliori difese d’Europa
Lazio, muro europeo: numeri come il Bayern Monaco e podio tra le difese top. Tutti gli aggiornamenti e i dettagli
La difesa della Lazio è ormai diventata una certezza assoluta, un vero marchio di fabbrica del lavoro di Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste ha costruito un muro solido, ribaltando completamente i numeri della scorsa stagione e dando alla squadra una struttura credibile e competitiva, nonostante sia stata l’unica del campionato a non potersi rinforzare in estate.
Nonostante le difficoltà, la Lazio è pienamente in corsa per l’Europa. La squadra non solo esprime un buon calcio, ma si difende con una compattezza che la rende una delle realtà più affidabili del continente. I numeri parlano chiaro: i biancocelesti sono tra le migliori difese d’Europa, al livello di colossi come il Bayern Monaco.
Come riportato da La Repubblica, la Lazio condivide infatti il podio delle difese meno battute con i bavaresi, entrambi a quota 11 reti subite. Meglio hanno fatto soltanto l’Arsenal, fermo a 10 gol incassati, e la Roma, che guida questa speciale classifica con appena 8 reti al passivo. Un dato che certifica la crescita della squadra di Sarri e la solidità del suo impianto difensivo.
