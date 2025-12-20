Lazio, in attacco i numeri sono davvero terribili: serve una svolta il prima possibile. E Sarri spera in un aiuto dal calciomercato

Lazio, i numeri iniziano ad essere negativi e Sarri deve assolutamente cambiare passo. E il calciomercato potrebbe dare una grande mano

La Lazio sta vivendo un momento complicato in attacco, una situazione che ormai non può passare inosservata. I numeri parlano chiaro: tra i problemi tattici, gli infortuni e la difficoltà di Castellanos a inserirsi pienamente nel sistema di Sarri, la squadra fatica a trovare continuità realizzativa. L’attaccante argentino, in particolare, ha segnato soltanto 4 gol in 44 presenze con l’allenatore toscano, un bottino decisamente inferiore rispetto ai 14 centri in 40 partite messi a segno sotto la guida di Baroni.

Il confronto dei numeri evidenzia come tra Castellanos e Sarri non sia ancora scattata la giusta sintonia. Il Taty non è mai stato un bomber di razza, ma i dati attuali rappresentano un campanello d’allarme per la Lazio, che ha bisogno di maggior incisività offensiva se vuole mantenere alte le ambizioni in campionato e in Coppa. La squadra di Sarri, pur avendo una difesa solida e organizzata, non può accontentarsi di una produzione offensiva così limitata, soprattutto considerando che da troppo tempo non emergono alternative affidabili in attacco.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, la situazione offensiva della Lazio è particolarmente preoccupante se confrontata con la storia del club: era infatti dalla stagione 1984/85 che il miglior marcatore biancoceleste dopo 15 giornate non superava la soglia dei tre gol, come avvenuto quest’anno con Cancellieri e Zaccagni. Quel campionato si concluse tragicamente con la retrocessione in Serie B della squadra allenata da Juan Carlos Lorenzo, un monito storico che evidenzia quanto sia cruciale trovare soluzioni offensive immediate.

Se la Lazio vuole continuare a lottare per obiettivi importanti, mantenendo la solidità difensiva, deve necessariamente incrementare il rendimento del reparto offensivo. Il mercato invernale può rappresentare un’opportunità fondamentale per rinforzare il reparto e dare a Sarri le armi necessarie per diversificare le soluzioni offensive. Il tecnico biancoceleste sogna un rinforzo come Raspadori, ma prima di intervenire occorre attendere la decisione della dirigenza e le indicazioni da Via Allegri su come potrà operare la Lazio nella sessione di gennaio.

In sintesi, la squadra biancoceleste ha bisogno di trovare maggiore efficacia in avanti, sia attraverso il recupero di Castellanos che con possibili nuovi arrivi. Il mercato e le scelte strategiche del club saranno determinanti per il futuro immediato della Lazio, che vuole evitare di ripetere errori storici e restare competitiva in Serie A e nelle competizioni europee.