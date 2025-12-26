Lazio in campo il 26 dicembre: i numeri dei biancocelesti in questo giorno di festa

Lazio, i biancocelesti sono scesi quasi sempre in campo il 26 dicembre non sempre con risultati eccezionali. Ecco i numeri del giorno di festa

Il 26 dicembre è una data speciale nel mondo del calcio, nota come ‘Boxing Day’, e anche la Lazio ha spesso onorato questa tradizione, scendendo in campo durante le festività natalizie. Nei suoi quasi 126 anni di storia, i biancocelesti hanno alternato momenti di gioia e di delusione, fermando per qualche ora le celebrazioni familiari per concentrarsi sulla partita, a testimonianza della lunga e ricca storia del club capitolino.

Il debutto assoluto della Lazio il 26 dicembre risale al 1909, quando affrontò in amichevole la Juventus Roma, squadra capitolina ispirata ai bianconeri di Torino. La partita, giocata al Parco dei Daini, terminò con un netto 3-0 in favore dei biancocelesti. Dopo quasi vent’anni, il club romano tornò in campo il 26 dicembre del 1926, battendo l’Ideale Bari per 2-0 nel girone D del Campionato di Prima Divisione, grazie a una doppietta di Filippi. Nel 1932, invece, arrivò una sconfitta in amichevole contro il Losanna (2-4) a Campo Testaccio, mentre nel 1943 la Lazio superò il M.A.T.E.R. per 2-0 durante la quarta giornata del Campionato Romano di Divisione Nazionale.

L’esordio della Lazio nel giorno di Santo Stefano in Serie A avvenne nel 1948 contro la Sampdoria, con una vittoria per 2-0 grazie ai gol di Magrini e D’Avino. L’anno successivo, nel 1949, i biancocelesti furono fermati sul pari dal Torino in trasferta. Nel 1954, la squadra cadde a San Siro contro il Milan per 3-0, con le reti di Bergamaschi, Nordahl e Schiaffino. Un successo memorabile arrivò nel 1965 contro il Napoli, grazie alle reti di Ciccolo e Renna.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

In Serie B, la Lazio ha giocato a Santo Stefano solo una volta, nel 1971. La squadra allenata da Tommaso Maestrelli – che tre anni dopo conquisterà lo scudetto – pareggiò 0-0 in trasferta contro il Taranto guidato da Caciagli, all’epoca secondo allenatore biancoceleste sotto Fulvio Bernardini tra il 1958 e il 1960.

Per quanto riguarda la Coppa Italia, la presenza della Lazio il 26 dicembre è ancora più rara. L’unico precedente risale al 2017, quando la squadra allenata da Simone Inzaghi superò la Fiorentina per 1-0 con un gol di Lulic in avvio, conquistando l’accesso alla semifinale contro il Milan, poi persa ai rigori.

In quasi 126 anni di storia, la Lazio ha saputo trasformare il 26 dicembre in un giorno speciale, segnando pagine importanti del proprio percorso tra campionato, serie cadetta e Coppa Italia, confermando il legame profondo tra il club e le tradizioni del calcio italiano.