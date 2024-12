Lazio, i numeri parlano chiaro: biancocelesti efficaci soprattutto nella ripresa. Il dato

La Lazio ha dimostrato, più volte, di quanto siano efficaci soprattutto nella ripresa

La Lazio di Baroni ha dimostrato di quanto siano efficaci soprattutto nella ripresa e in particolare nell’ultimo quarto d’ora di gioco.

Come riporta il Corriere della Sera la Lazio è la squadra che ha segnato più reti dal 76° minuto in poi, recupero compreso. Sono ben 13 le occasioni in cui i biancocelesti sono riusciti a segnare in questo intervallo di tempo facendo meglio di Atalanta e Parma a quota 8.