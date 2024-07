Lazio, novità sul fronte cessioni: ecco il primo nome in bilico. Tutti i dettagli. Gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, in casa Lazio per far fronte al problema liste, il primo indiziato a partire sarebbe Elseid Hysaj, che però non ha ancora trovato qualcuno disposto a garantirgli i 2,8 milioni complessivi di ingaggio che percepisce attualmente. Vedremo se ci saranno sviluppi in tal senso nel corso del mercato estivo.