Lazio, novità importanti per il futuro di Sepe: i dettagli sulla situazione del portiere biancoceleste

Novità importanti per il futuro di Luigi Sepe, portiere della Lazio, arrivato nella finestra estiva di mercato.

L’estremo difensore ha comunicato sui propri social di aver interrotto i rapporti con l’agenzia di Mario Giuffredi, procuratore anche di Zaccagni e Casale. Ecco le parole di Sepe:

«Dopo oltre 10 anni di collaborazione, di traversie e vittorie, si chiude il mio rapporto con la MARAT football. Ci tengo a ringraziare tutto lo staff per quanto fatto per me e Mario Giuffredi di cui resta invariato l’affetto e la stima»