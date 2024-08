Lazio, novità sul fronte terzo portiere: ecco chi ha scelto la società per il ruolo. Gli ultimi aggiornamenti

La Lazio ha tolto dal mercato Alessio Furlanetto, appena rientrato dal prestito alla Fermana. Come riporta il Corriere dello Sport, il portiere resterà in biancoceleste come terzo.

Solo nel mese di aprile gli è stato prolungato il contratto, chiara intenzione della società di puntare ancora su di lui. L’esperienza al Renate gli aveva permesso di crescere.