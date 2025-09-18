 Lazio, grande novità in casa biancoceleste! Ecco di cosa si tratta: i dettagli
Connect with us

News

Lazio, grande novità in casa biancoceleste! Ecco di cosa si tratta: i dettagli

News

Mourinho, torna in panchina l'ex Roma: adesso è ufficiale, è il nuovo tecnico del Benfica

News

Roma, allarme in difesa: Hermoso a rischio per il derby contro la Lazio! Le ultime

News

Derby della Capitale: all’Olimpico è tutto pronto, ecco i telecronisti della partita

News

Lazio, conto alla rovescia per il derby: aggiornamenti dall’infermeria e scelte di Sarri

News

Lazio, grande novità in casa biancoceleste! Ecco di cosa si tratta: i dettagli

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Coreografia-Lazio
Coreografia-Lazio

Lazio, grande novità in casa biancoceleste! Ecco di cosa si tratta: tutti i dettagli nel comunicato del club capitolino

La S.S. Lazio amplia il proprio impegno nel calcio inclusivo con la nascita della S.S. Lazio White, seconda squadra “Special” del club, frutto della collaborazione con l’associazione Lo Zucchero Filato APS di Viterbo. L’iniziativa rafforza il progetto sociale della società biancoceleste, già attiva con la formazione “La Lepre e la Tartaruga”, e conferma il ruolo del calcio come strumento di integrazione e crescita.

La Lazio White indosserà con orgoglio i colori biancocelesti e parteciperà ai tornei della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS) della FIGC, portando in campo i valori fondanti del club: rispetto, fair play e inclusione. La nota del club:

COMUNICATO – “La S.S. Lazio dà il benvenuto alla seconda squadra “Special”: nasce la S.S. Lazio White in collaborazione con Lo Zucchero Filato APS di Viterbo

La Società Sportiva Lazio è orgogliosa di accogliere nella propria grande famiglia una nuova realtà “Special”: la S.S. Lazio White, nata dall’adozione della formazione de Lo Zucchero Filato APS di Viterbo.

La nuova squadra, che vestirà con fierezza i colori biancocelesti, affiancherà La Lepre e la Tartaruga nel percorso di sviluppo del progetto Special, consolidando un impegno che per la Società rappresenta un elemento identitario e profondamente radicato nella sua missione sociale.

Gli atleti della Lazio White, così come i ragazzi de “La Lepre e La tartaruga” parteciperanno ai tornei organizzati dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS) della FIGC, portando sui campi di tutta Italia i valori che da sempre ispirano la tradizione biancoceleste: rispetto, fair play e inclusione.

Con questo nuovo ingresso, la S.S. Lazio rafforza un progetto che va oltre i confini dello sport e riafferma il calcio come linguaggio universale capace di abbattere barriere e creare opportunità concrete di partecipazione e crescita per tutti.

L’iniziativa si inserisce a pieno titolo nella più ampia strategia di responsabilità sociale e sostenibilità del Club, in coerenza con i principi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che riconosce nello sport un veicolo privilegiato di integrazione sociale, inclusione e diffusione di valori civili condivisi”.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.