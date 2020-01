Lazio, Novellino: «Questa squadra gioca meglio di tutti»

La Lazio esce dalla Coppa Italia ma rimane in corsa per i vertici della classifica in campionato. Novellino dice la sua

Nonostante la sconfitta di ieri sera e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia, la Lazio in campionato è sempre in lizza per un posto in Champions, mettendo anche pressione alle coinquiline dei piani alti.

Proprio in riferimento a questo, Novellino ha parlato a TMW Radio così: «La Lazio gioca meglio di tutti ed è una seria candidata per il titolo. Simone Inzaghi è una persona intelligente che sa gestire benissimo il suo gruppo. La Juve resta la squadra da battere ma ha difficoltà nel gioco».