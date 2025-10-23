 Lazio, all’Olimpico torna l’iniziativa “Share the Good”: progetto solidale nel segno della solidarietà
56 minuti ago

Stadio Olimpico tifosi
Stadio Olimpico tifosi

All’Olimpico ritorna “Share the Good”: la Lazio rinnova il suo impegno sociale. Il comunicato del club biancoceleste

Ritorna l’iniziativa solidale che abbraccia l’intera famiglia biancoceleste. Anche per questa stagione, in occasione delle partite casalinghe, la S.S. Lazio conferma il proprio impegno al fianco di chi vive situazioni di difficoltà, promuovendo la raccolta di alimenti e beni non deperibili all’interno dello Stadio Olimpico. La nota del club:

LEGGI ANCHE – Lazio Juve, diretta tv e streaming: come seguire il big match dell’Olimpico! I dettagli

COMUNICATO – Torna il progetto solidale che unisce la famiglia biancoceleste nel segno della solidarietà.

Anche quest’anno, in occasione delle gare casalinghe, la S.S. Lazio rinnova il suo impegno accanto a chi ha più bisogno con la raccolta di alimenti e beni non deperibili presso lo Stadio Olimpico.

Dalle ore 17:30, i volontari di Alimentare di Roma, Banco Alimentare del Lazio, Croce Rossa Roma Capitale, Comunità di Sant’Egidio e Fondazione S.S. Lazio 1900 vi aspettano nei tre punti di raccolta:

– Via dei Gladiatori

– Obelisco del Foro Italico

– Via Nigra verso Piazzale Dodi

 BASTA POCO!

Basta un gesto semplice: un pacco di pasta, una scatoletta, una bottiglia di latte per trasformarlo in un aiuto concreto per chi ne ha più bisogno

Carboidrati e cereali

• Pasta (anche integrale o senza glutine)

• Riso

• Farina (tipo 00, integrale, di mais, ecc.)

• Polenta

• Pane in cassetta a lunga conservazione

• Fette biscottate

• Cracker e grissini

Conserve e scatolame

• Legumi in scatola (ceci, fagioli, lenticchie)

• Pomodori pelati e passata

• Tonno, sgombro, carne in scatola

• Mais in scatola

• Zuppe o minestre pronte

Altri alimenti secchi

• Biscotti

• Zucchero

• Sale

• Caffè

• Tè

• Latte UHT (a lunga conservazione)

• Latte in polvere

• Olio (preferibilmente extravergine d’oliva)

• Aceto

Altro

• Omogeneizzati (carne, pesce, frutta)

• Brodo granulare o dado

• Spezie essenziali (pepe, origano)

• Marmellate

• Miele

Beni di prima necessità per bambini

• Latte in polvere (specificare età se possibile)

• Omogeneizzati (frutta, carne, pesce, verdure)

• Pappe pronte (creme di riso, multicereali)

• Biscotti per l’infanzia

• Pannolini (diverse taglie, specificare se richiesto)

• Salviettine umidificate

• Creme protettive per cambio pannolino

• Succhi di frutta per bambini

• Biberon

L’attività, patrocinata dall’Assessorato alle Politiche Sociali di Roma Capitale, accompagnerà i tifosi fino a pochi minuti dal fischio d’inizio di Lazio–Juventus (ore 20:45).

Torna la solidarietà biancoceleste. Torna Share the Good”.

