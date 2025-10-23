News
Lazio Juve, diretta tv e streaming: come seguire il big match dell’Olimpico! I dettagli
Lazio Juve in diretta tv e streaming: tutte le info sulla sfida dell’Olimpico valida per l’8ª giornata di Serie A 2025/26
La Lazio torna da Bergamo con un pareggio prezioso contro l’Atalanta. Un risultato che, considerate le numerose assenze per infortunio – alcune di grande peso – assume un valore speciale non solo per la classifica, ma anche per il morale del gruppo.
Il punto conquistato al Gewiss Stadium è infatti la dimostrazione di solidità e carattere, qualità che infondono fiducia in vista del prossimo, attesissimo impegno di campionato: la sfida contro la Juventus.
Il big match
Domenica 26 ottobre, alle ore 20:45, lo Stadio Olimpico di Roma sarà il palcoscenico di una partita che promette spettacolo e che potrebbe rivelarsi cruciale per le ambizioni stagionali dei biancocelesti.
Dove seguirla
L’incontro sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, disponibile in diretta streaming e on demand tramite app o sito ufficiale. I tifosi potranno collegarsi da Smart TV, PC, smartphone, tablet o console, con la massima comodità.
Con il morale rinvigorito dal punto strappato a Bergamo, la Lazio si prepara a vivere una notte di grande calcio all’Olimpico, con l’obiettivo di confermare la propria crescita e misurarsi contro una delle rivali più attese della stagione.
