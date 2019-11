Lazio, Nosotti: «Immobile e Belotti gli attaccanti all’Europeo»

Nosotti, le parole del giornalista su chi sarà l’attaccante di punta della Nazionale al prossimo Europeo

«Immobile e Belotti vivono una sana concorrenza, sono amici e si alterneranno. Nel 4-3-3 di Mancini giocherà sempre uno solo dei due, ma saranno loro gli attaccanti per l’Europeo. Il ct sceglierà in base al loro stato di forma e alle caratteristiche della partita e dell’avversario, e a Euro 2020 dubito che ci sarà un altro numero 9 in più rispetto a loro due, piuttosto un attaccante con caratteristiche più duttili. Al momento tutto quello che tocca Immobile diventa oro».

Queste le parole del giornalista di Sky Sport Marco Nosotti in merito al momento che sta vivendo Immobile e anche al prossimo Europeo del 2020.