Lazio, Noslin porta a casa il pallone: a quando risaliva l’ultima tripletta

Lazio che è stata trascinata dalla tripletta di Noslin in Coppa Italia. Una marcatura tripla mancava da oltre due anni

Autentico protagonista della serata di Coppa Italia è stato senza dubbio Tijjani Noslin, l’attaccante ha messo a segno 3 gol validi per eliminare il Napoli di Conte. In casa Lazio si è rivista una marcatura tripla a distanza di oltre due anni. L’ultima non poteva averla fatta che il bomber della storia: ossia Ciro Immobile.

Nell’aprile del 2022 l’ex capitano biancoceleste ha realizzato tre reti nel successo per 1-4 in Serie A contro il Genoa.