Lazio, Noslin: «Per me la cosa più importante è giocare. Cercherò di fare il massimo in ogni posizione e spero di…». Le parole del giocatore

Di seguito le parole di Noslin nella conferenza stampa di presentazione ai tifosi della Lazio.

RUOLO– «Per me la cosa più importante è giocare, non importante se a sinistra, a destra o al centro. Cercherò di fare il massimo in ogni posizione e spero di poter fare il maggior numero di gol e assist per aiutare la squadra a qualificarsi per la prossima Champions League ».