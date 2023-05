Lazio, non solo la Champions: Lotito fissa il nuovo obiettivo per il finale di stagione

Non solo Champions per la Lazio, ma anzi, il presidente Claudio Lotito sembra aver imposto un altro obiettivo fondamentale da raggiungere in questo finale di stagione.

Come riportato da Il Messaggero, l’intento della squadra biancoceleste deve essere chiudere sul podio per poter andarsi a giocare anche la Supercoppa Italiana. Sarà necessario uno sforzo importante per raggiungere entrambi gli obiettivi.