Lazio, non ce la fa per il Derby! Servirebbe un miracolo per recuperarlo. Le ultime in casa biancoceleste

Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Lazio, c’è preoccupazione per quanto riguarda le condizioni di Mattia Zaccagni, uscito malconcio dalla sfida con il Feyenoord.

L’esterno è quasi da considerarsi out per il derby di domenica. Oggi, in occasione della ripresa degli allenamenti, si potrà capire di più sulla sua condizione.