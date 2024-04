Lazio, nel nome di Sinisa: continua l’iniziativa ADMO. Tutti i dettagli -FOTO. Ecco le immagini pubblicate sui social del club

Admo, in collaborazione con la Lazio, ha organizzato un evento presso l’ IPSEOA, scuola superiore, di Tor Carbone per testimoniare l’importanza della donazione del midollo osseo ricordando Sinisa Mihajlovic. In rappresentanza della società, per incontrare gli studenti dell’istituto, Mattia Zaccagni e il difensore della Women Raffaella Giuliano.